お笑いコンビ「ラランド」のサーヤ（３０）が、２４日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「１００億年ＬＯＶＥ」に出演。３０代の抱負を語った。先日、誕生日を迎え「３０歳になって落ち着いちゃうところを、もう一回学び直すという視点に持ち替える。２０代で学んだことを生かすのもそうですけど、３０代っていうのを新しい節目として、赤ちゃんのようにいろんなものを吸収していく年にしていきたいです」とお手本のような回答。