◆第４８回名古屋大賞典・Ｊｐｎ３（１２月２４日、名古屋競馬場・ダート２０００メートル）中距離馬が集ったダートグレード競走は９頭（ＪＲＡ４頭、地元３頭、他地区３頭＝オケマルは出走取消）によって争われ、唯一の牝馬で、松山弘平騎手が騎乗した５番人気でＪＲＡのアピーリングルック（牝４歳、美浦・辻哲英厩舎、父パイロ）が、カズタンジャーとのデッドヒートを制し勝利した。勝ちタイムは２分６秒２のコースレコード。