元フジテレビアナウンサーで現在はフリーとして活動する渡邊渚さん（28）が2025年12月23日、インスタグラムでニューヨークを訪れていることを報告。また、24日には、インスタグラムのストーリーズで思いをつづった。「日本にいる時より嫌な情報を目に入れなくて済む」渡邊さんは23日、「ニューヨーク」とコメントを添えて、タイムズスクエアをバックにした自撮りショットの写真を投稿。「#一人旅 兼 #仕事」とハッシュタグを添えた