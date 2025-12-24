東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。24日（水）の九州北部は朝から雲が広がり、一日雨が降ったりやんだりの天気となりました。朝の冷え込みは弱く、最低気温は10℃を超えた所が多くありました。日中の最高気温は16℃前後と、平年よりもかなり高くなりました。そんな中、クリスマスムードが漂う福岡市植物園では、「ヤバネヒイラギモチ」の木にたくさんの実がついています。