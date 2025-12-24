ドル円１５５．８５近辺、ユーロドル１．１７９５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は155.85近辺、ユーロドルは1.1795近辺などでの静かな取引。ドル円は東京午前に下落したあとは、前日比マイナス圏での揉み合いが続いている。ユーロドルは前日ＮＹ終値付近の狭いレンジで売買が交錯している。欧州市場ではドイツ市場が休場となっており、極めて動意に欠ける取引となっている。 USD/JPY155.87