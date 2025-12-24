２１日、オープン初日に多くの客が来店したマクドナルド青海省１号店。（西寧＝新華社記者／解統強）【新華社西寧12月24日】中国青海省西寧市で21日、ファストフード大手マクドナルドの同省1号店（海湖新区）がオープンした。これにより、中国の省級行政区すべてにマクドナルドの店舗が開設されたことになる。２１日、オープン初日に多くの客が来店したマクドナルド青海省１号店。（西寧＝新華社記者／解統強）マクドナルドは1