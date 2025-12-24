ÉÙ»³»Ô¤Î»³ÅÄÃÏ°è¤Î½»Ì±¤é¤¬¤ª¤È¤È¤¤¡¢À¸ÅÌ¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄÃæ³Ø¹»¤òÊÄ¹»¤·À¸ÅÌ¤ò¶áÎÙ¤Î³Ø¹»¤ËÊÔÆþ¤µ¤»¤ë¤è¤¦»Ô¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÄ¹»¤¹¤ì¤Ð¡¢»³ÅÄÃÏ°è¤«¤éÃæ³Ø¹»¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½»Ì±¼«¤é¤¬¶¨µÄ¤·¡¢ÊÄ¹»¤òÍ×Ë¾¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤Ç¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£½»Ì±¤¬ÊÄ¹»¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÉÙ»³»ÔÎ©»³ÅÄÃæ³Ø¹»¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÎÁ´¹»À¸ÅÌ¿ô¤Ï24¿Í¤Ç¡¢¾¯»Ò²½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¸º¾¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯½Õ¤ÎÆþ³Ø¼Ô¿ô¤Ï4¿Í°Ê²¼¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Çº£¸å¡¢2