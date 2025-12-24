ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子（５７）が２４日、日本テレビ系「１周回って知らない話ＳＰ」に家族で出演。兄・太郎氏（５８）が今年、社長になっていたことを明かした。高嶋は番組の密着取材班に「めでたいニュースがあるんで」と切り出し、「うちの長男、太郎が会社の社長さんになった」とビッグニュースを笑顔で報告。父・弘之氏（９１）は「千代田化工建設っていう、コンビナート作ったり、重要な会社ですよね」と誇らしげ