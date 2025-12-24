24日はクリスマスイブです。 長崎市のグラバー園では、クリスマス限定のイベントが開かれています。 ハートをかたどったキャンドルが園内を彩ります。 来園者の願いや思いが書かれたキャンドルが、ハート型に並べられています。 長崎市のグラバー園で24日から始まったクリスマス限定の「ハートキャンドル」。 長崎の夜景とともに、キャンドルのあたたかな灯りが園内を包みます。