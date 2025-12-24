○味の素 [東証Ｐ] 発行済み株式数の2.77％にあたる2790万2000株の自社株を消却する。消却予定日は26年1月26日。 ○カーリット [東証Ｐ] 発行済み株式数の3.48％にあたる83万7400株の自社株を消却する。消却予定日は12月26日。 ○ブリヂストン [東証Ｐ] 発行済み株式数の7.3％にあたる9335万9400株の自社株を消却する。消却予定日は26年1月23日。 ○ＳＵＢＡＲＵ [東証Ｐ] 発行済み株式数の2.1％にあたる15