明日12月25日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「コスプレ紅白歌合戦」＆「ゴチになります最終戦」の4時間SP。年末恒例「ダレダレ？コスプレ紅白歌合戦」では8組の元人気アイドルやベテラン俳優、大物アーティストなど豪華有名人が紅白に分かれて大熱唱！今年も歌唱ブロックで一般観客により100点満点で審査され、その後芸能人解答者により正体がバレたら20点減点のルール。解答者はヒロミ、