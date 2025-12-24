760人あまりの学生が参加した大規模な対話型授業。 離島の未来を語り合いました。 「読み方を分かってもらえたら認知度は上がりそうな気がする。珍しい読み方の島があるという」 長崎県立大学で行われたのは、1年生の必修授業「長崎のしまに学ぶ」の一環として初めて実施されたワールドカフェ形式のグループワークです。 佐世保校とシーボルト校の計760人あまりが参加しました。