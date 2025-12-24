¼ã¤¤¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¤ª¤»¤ÁÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤­¤Ê¤â¤Î¤À¤±¾¯¤·¤º¤ÄÁª¤Ù¤ë¡¢108±ß¤«¤éÇã¤¨¤ë¤ª¤»¤Á¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¡Ö¥íー¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¡×¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ³«È¯ËÜÉô¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§¡Ö2012Ç¯¤«¤éºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ç¡¢1950Ëü¿©ÈÎÇä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×º£Ç¯¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï43¼ïÎà¡£Á´¼ïÎà¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¸ÞÃÊ½Å¤Ï¡¢ºàÎÁÂå¤¬9180±ß¤È¤«¤Ê¤ê¤ªÃÍÂÇ¤Á¡£¡Ö³û¤Î¥¹¥é¥¤¥¹¡×¤ä¡ÖÆÚ¤Î¥Æ¥êー¥Ì¡×¡¢¡Ö¥«