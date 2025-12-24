流氷観測、引き継ぎます―。気象庁が今シーズンから流氷の目視観測を取りやめたことを受け、北海道網走市は24日、流氷初日と接岸初日、流氷終日を自ら観測して発表することを決めた。市は「冬の流氷観光シーズン開始を告げる重要な取り組み」とし、地元気象台も巻き込んだ独自の観測体制を構築。交流サイト（SNS）などを活用して発信を強化する。市の観光施設「オホーツク流氷館」の展望台を定点観測拠点とし、施設職員が毎日