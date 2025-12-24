【台北共同】台湾の気象当局によると、24日午後5時47分（日本時間同6時47分）ごろ、台湾南東部を震源とするマグニチュード（M）6.1の地震があり、台東県で震度5弱の揺れを観測した。台湾全土が揺れ、北部の台北市でも揺れを感じた。消防当局が被害状況を調べている。