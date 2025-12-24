読売テレビは24日、同社社員によるハラスメントに該当する可能性のある言動が確認され、同社として十分ではない対応をしていた事案が存在したことを発表した。フジテレビの一連の騒動を受け、テレビ各局では社員の人権に対する調査を行ってきた。読売テレビでは、1月から社内の人権尊重に関する総点検を実施。ハラスメント相談窓口や内部通報制度の周知徹底、情報提供の呼びかけ、若手社員やアナウンサーへのヒアリング、社員およ