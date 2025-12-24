アメリカ・フロリダ州で車内に閉じ込められた赤ちゃん。カメラが捉えたのは、一刻を争う緊迫の救出劇です。地元警察が12月11日に公開した映像。母親からの通報を受け、現場に駆けつけた警察官。母親：もう25分も閉じ込められています…。年間を通じて温暖な気候のエリアですが、この日の外の気温は約29度。車内はさらに暑く、命に関わる危険な状態です。警察官：苦しそうじゃない？車内に取り残されたのは、生後1歳4カ月の女の子。