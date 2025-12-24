「医療費に困っているのでお金を貸してほしい」などとかたり、マッチングアプリで知り合った男性から現金約87万円をだまし取ったとして、37歳の女が再逮捕されました。 詐欺の疑いで再逮捕されたのは、名古屋市緑区の無職、石川真帆容疑者(37)です。 警察によりますと、石川容疑者は2025年7月から11月にかけて、マッチングアプリで知り合った男性(45)に「医療費に困っているので、お金を貸して欲しい。病院を抜け出し