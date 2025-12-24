UNLIMITSが本日12月24日、オフィシャルYouTubeチャンネルを開設し、2005年リリースの1stミニアルバムから「七色の記憶」のミュージックビデオを公開した。20年を経て公開された同曲ミュージックビデオには、まだスリーピース編成だった当時のソリッドで貴重な演奏シーンが収められている。今後はオフィシャルYouTubeチャンネルにて、過去リリース楽曲のミュージックビデオやライブ映像などが順次公開される予定だ。UNLIMITSは2026