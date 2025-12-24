男子ゴルフで国内最多のプロ通算１１３勝（うちツアー９４勝）を挙げた尾崎将司さんが２３日、Ｓ状結腸がん（ステージ４）のため、死去した。７８歳だった。元ゴルフ担当記者が偉大な足跡を悼んだ。日本のプロゴルフ界であれだけ輝いていた選手はいないだろう。歴史に残るプレーがいまだに目に焼き付いている。劇的だったのは１９９５年のダンロップ・フェニックスだ。首位を１打差で追った最終日、最終１８番で残り２００ヤー