AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÏÇÝ»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Öe-kakashi¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥ê¡¼¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼ÒµÚ¤ÓSBI¿·À¸´ë¶ÈÅê»ñ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁÈ¹ç¤È¡¢¥¢¥°¥ê¥Ó¥¸¥Í¥¹Åê»ñ°éÀ®³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤ê¡¢Áí³Û2²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤¬¿Ê¤à´Ä¶­²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿ÇÀ¶È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¤È¹ñÆâ³°¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë½ÅÍ×¤Ê½Ð»ñ¼õ¤±Æþ¤ì¤ÎÈ¯É½¤Ç¤¹¡£ ¥°¥ê¡¼¥ó¡Ö»ñ¶âÄ´Ã£¡×&#160