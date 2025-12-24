ROYは、インドネシア共和国バンドンにあるインドネシア国立教育大学（UPI）にて、施工管理人材の育成を目的とした特別講義を実施しました。日本の建設業界が抱える人材不足という課題に対し、海外の優秀な若者を育成し、日本での就労を支援する新たなプロジェクトが本格的に始動した形です。 ROY「インドネシア国立教育大学 特別講義」 実施日：2025年12月17日(水)実施場所：インドネシア国立教育大学（Universita