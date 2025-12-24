季節ハタハタ漁は例年、12月下旬でシーズンが終了します。男鹿市の北浦地区では今後も水揚げが期待される中、漁師たちが来シーズンに望みをつなぎ、24日で漁を終えました。一週間前の初漁日以降、北浦地区の漁師たちは番屋と呼ばれる小屋で寝泊まりしながら船を出すタイミングを毎日見計らっています。ただ、例年のようなまとまった量の水揚げはまだありません。西方強さん「センターの予報、ばっちり当たった、