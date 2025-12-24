趣味や仕事で本格的な撮影を楽しむハイアマチュアや写真愛好家にとって、気になる新モデルが登場しました。Sony（ソニー）のフルサイズミラーレス一眼カメラの中で、ベーシックモデルに位置づけられてきた“α7シリーズ”に、第5世代となる「α7 V」（予想実勢価格：42万円前後 ※ボディのみ）が登場しました。前身機「α7 IV」から約4年ぶりの刷新となる本モデルでは、イメージセンサーと画像処理エンジンを一新。画質やAF性能、