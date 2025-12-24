ディーアップが、爪のファンデーション『ディーアップ ファンデーション』から、シリーズ初となる限定色「シェルピンク」を2026年1月13日（火）より全国のバラエティショップ、ドラッグストアにて発売する。■桜貝のような透けツヤピンクふんわり色づく透け感カラーで、爪の凹凸や色ムラをつるんとカバーし、元から素爪が美しいかのような印象へ導く“爪のファンデーション”。今回登場する限定色「シェルピンク」は、肌なじみの良