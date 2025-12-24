24日午前、秋田市新屋鳥木町で横断歩道を歩いて渡っていた88歳の女性が軽乗用車にはねられ意識不明の重体となっています。警察は軽乗用車を運転していた84歳の男を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。山粼愛子記者「現場は信号機のある交差点です。女性は横断歩道を渡っているとき右折してきた車と衝突したということです」事故があったのは秋田市新屋鳥木町の丁字路交差点です。秋田中央警察署の調べによりますと24日