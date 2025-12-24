Wonjungyoは、メイクキープ下地「ウォンジョンヨ アクアグルー プライマー N」を、2026年1月9日（金）より新宿三丁目ロフトにて先行発売、1月14日（水）より全国発売する。■保湿力アップで冬にも心強い仕上がり大人気のメイクキープ下地が、好評の使用感はそのままにリニューアル。新たに5種のセラミド※を配合し、メイク中のうるおい感を強化した処方となる。これまで汗ばむ季節のメイク崩れ防止アイテムとして支持されてきたが