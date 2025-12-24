物価高騰の波が冷たく押し寄せるクリスマスイブに温かい贈り物です。こども食堂を支援する団体に鹿児島市の建設会社が寄付金やコメなどの食料を贈りました。鹿児島市を拠点に、県内のこども食堂を支援する「かごしまこども食堂支援センターたくして」。こども食堂の運営にも長引く物価高が響いていました。(かごしまこども食堂支援センターたくして・園田愛美理事長)「こども食堂の活動の持続のためにはコメが欠か