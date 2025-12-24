24日、県内のほとんどの小・中学校で終業式が行われました。子どもたちは25日から14日間の冬休みです。鹿児島市の荒田小学校では約410人の児童が集まり、終業式が行われました。式では竹下公博校長が「冬休みは人に迷惑をかけないよう気を付けて良い年を迎えられることを願います」とあいさつ。児童の代表が2学期の思い出や3学期の目標を述べました。(児童代表・6年岩坪沙弥さん)「（（持久走大会に向けて）私は毎日10周を目安