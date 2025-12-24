来年4月の任期満了に伴う姶良市長選挙に、元県議会議員の米丸 麻希子さんが立候補を表明しました。姶良市長選挙に無所属で立候補を表明したのは、米丸 麻希子さん（50）です。米丸さんは、姶良市出身で会社役員などを経て、2019年の県議会議員選挙で初当選。県議会議員の2期目の途中で、県知事選挙に無所属で立候補し、落選しました。女性活躍の推進や、産業の振興などを掲げ、「子供から高齢者まで健康に長く暮らせる仕組み