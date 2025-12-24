鹿児島県の、去年の農業産出額が、5689億円で過去最高を更新したことが分かりました。全体では、北海道に続いて全国2位でしたが、品目別で全国トップの売り上げを誇るものは、何があったのでしょうか？農林水産省は、23日、農業の売り上げにあたる、去年の産出額を発表しました。鹿児島県は5689億円で過去最高を更新、8年連続で北海道に続いて全国2位です。鹿児島の農業産出額は一度、落ち込んだものの2020年以降、大きく伸