太平洋戦争末期、多くの子どもたちを乗せアメリカ軍に撃沈された沖縄の学童疎開船「対馬丸」の船体が、悪石島沖の海底で確認されました。内閣府が、23日公表した画像。船体に「対馬丸」の文字が確認できます。学童疎開船「対馬丸」は、太平洋戦争末期の1944年、沖縄から長崎へ向かう途中悪石島の沖で、アメリカ軍の潜水艦に撃沈され、1484人が犠牲になりました。内閣府によりますと海中調査は、先月27日から今月18日まで、