人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月25日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）目立ちやすい日。それが原因でねたみを買わないよう注意して。11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）暇になるとつまらないことを考えがち。マメに体を動かそう。10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）調子に乗り