プロ野球 オリックス・バファローズの山崎颯一郎投手が、母校である石川県加賀市の山代中学校でトークショーを行いました。（※崎は正式には立つの崎）これは同市を創業の地とする新家グループが主催したもので、会場には地元の小中学生およそ200人が集まりました。山崎投手は、野球を続ける上で大切にしていることや、プロの世界での苦労、そして野球の楽しさについて熱く語りました。まず話題は、野球を始めたばかりの頃のエピソ