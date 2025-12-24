ÅÅÄÌ¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¹â¶¶¤Þ¤Ä¤ê¤µ¤ó¤¬²áÏ«¤Î¤¿¤á¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤Æ¤«¤é25Æü¤Ç10Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢Êì¿Æ¤Î¹¬Èþ¤µ¤ó¤¬¼êµ­¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼êµ­Á´Ê¸¡Û¤Þ¤Ä¤ê¤Î10Ç¯ÌÜ¤ÎÌ¿Æü¤Ë¤è¤»¤Æ¸µÅÅÄÌ¼Ò°÷ ¹â¶¶¤Þ¤Ä¤êÊì ¹â¶¶¹¬Èþ2025Ç¯12·î24Æü¤Þ¤Ä¤ê¤¬¤¤¤Ê¤¤10Ç¯ÌÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£2015Ç¯12·î25Æü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÄ«¤Þ¤Ä¤ê¤Ï¤ï¤º¤«24ºÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÆü¤«¤é10Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Ç¯·î¡¢²¿ÅÙµ¨Àá¤¬½ä¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤Î»þ´Ö¤Ï¤¢¤ÎÆü