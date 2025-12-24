新人モデル3人が「Rayレギュラーモデル」をめざし、さまざまなことに挑戦する連載企画。今回は、Rayで数多くの企画を担当するカメラマン・藤原宏さんによる貴重な撮影経験を体験してきました。スタイリングや、ポージング・表情に対するアドバイスは、きっと参考になるはず♡Rayレギュラーモデルまでの道ポージングテストにチャレンジ！『SBC湘南美容クリニック presents TGC AUDITION 2025』にてRay賞を獲得した3人が「Rayレ