日本で初めてのダラーラ・ストラダーレ・ディが2025年10月18日に開催された。各地からダラーラ・ストラダーレが集結し、ダラーラ・ストラダーレ・オーナーズクラブ・ジャパン(DOCJ)の設立を宣言。併せて、インポーターであるアトランティックカーズの関連会社、Yasuda Shipyard Groupが例年開催している「MIURA RENDEZVOUS(三浦ランデブー)」も同時開催されるという素敵な一日となった。【画像】ダラーラ・ストラダーレとトラック