中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京12月24日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は24日の記者会見で、米国が2027年から中国の半導体産業に追加関税を課すと発表したことを受け、米国による関税乱用と中国の産業への不当な抑圧に断固とした反対を表明、米国のやり方は世界の産業・サプライチェーンの安定を乱し、各国の半導体産業の発展を阻害するとし「相手を傷つけ自らも損なう」と強調した。林剣