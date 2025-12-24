¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¡¦ÄÁ¤·¤¤¡¢±«¤ÎXmas¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¤Û¤«¡¢À¾ÆüËÜ¤ÏÌë¤«¤éÀã¤Ø¡£¡¦´ØÅì¤Ï25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤â±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¡£Å·µ¤¤Î²óÉü¤¬ÃÙ¤¤¡£¡¦26Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢º£µ¨°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¤Õ¤Ö¤­¤äÂçÀã¤Ë·Ù²ü¡£¡¦28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¹­¤¯²º¤ä¤«¡£ÂçÁÝ½üÆüÏÂ¡£¡¦Âç¤ß¤½¤«¤Ï¼å¤¤Åß·¿¡£Åß¤é¤·¤¤Å·µ¤¤Ë¡£¡ÚÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¡ÛÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤ÎÆ°¤­¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤â±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤â±«¤ÎXmas¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£