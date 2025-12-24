北欧デザインの象徴、マリメッコから、感度の高い大人に向けたカジュアルライン「マリメッコ キオスキ」のプレスプリング2026コレクションが登場します。明るさと落ち着きを絶妙に織り交ぜたカラーリングに、ブランドの歴史を感じさせるプリントが融合。日常にすっと溶け込みながらも、着る人の気分を軽やかに高めてくれるラインナップです♡新しい季節を迎える前に、ワードローブに取り入れたい注目アイテ