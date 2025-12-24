12·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÉ×ÉØ¤¬µ­Ç°¤Ëºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î3D¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É×¤Î¼ê¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤Î¥¿¥«¤Ç¤¹¡£º£¡¢¿ÍÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤ò·Á¤Ë»Ä¤¹¡È¼«Ê¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡É¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òºîÀ®¤·¤¿É×ÉØ¡§¤Þ¤º¥ê¥¢¥ë¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä»¤ÎÆ·¤Þ¤Ç¡¢Á´ÉôËÜÅö¤Ë¤­¤ì¤¤¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼èºàÈÉ¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£ÆÃ¼ì¤Ê¥«