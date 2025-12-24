11月1日にスタートしたダウンタウンのコンテンツが楽しめる新配信サービス「DOWNTOWN+」(ダウンタウンプラス)。同サービスにて、松本人志が1年10カ月ぶりに活動を再開し、数々のオリジナル番組で笑いを届けている。このほど、都内で行われた『大喜利GRAND PRIX』第三回大会(12月26日配信開始)の収録を取材した。松本人志をはじめとする『大喜利GRAND PRIX』第三回大会の出演者○「DOWNTOWN+」収録を取材松本人志との久々共演に張