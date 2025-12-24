昨年7月に芸能活動をスタートし、グラビアを中心に一気に注目度が増した蒔埜ひな。大学生から芸能界へ飛び込み、この1年で経験した急激な環境の変化は、彼女自身も「濃密だった」と振り返るほどだ。今回は、活動開始から1年が経ち、2年目をスタートさせている蒔埜にインタビューを実施。結果が出た喜び、オーディションの悔しさ、自分を見失いかけた時期、そして主演映画の決定──アップダウンの大きな1年をどう受け止め、どんな