²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¡Ê41¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Êì¡¦âÃµÝ¤µ¤ó¤¬12Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¤ÎÊì¡¦âÃµÝ¤µ¤ó¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ë¤è¤ë1Ç¯È¾¤ÎÍ¾Ì¿Àë¹ð¿Æ»Ò¤Îå«¤ËÌ©ÃåÅÚ²°¤ÎÊì¡¦âÃµÝ¤µ¤ó¤Ï16Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢ÅÚ²°¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤­¤¿¡£ºòÇ¯¡¢¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤¬È¯³Ð¤·¡¢1Ç¯È¾¤ÎÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¢¥ó¥Ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡ÖÌµ»ö¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥­¥ã¥í¥ë¤ÎÀé½©³Ú¤ò·Þ