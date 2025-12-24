º£Ç¯¤Î»²±¡Áª¤ÇÂÐÎ©¸õÊä¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿¤È¤·¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿NHKÅÞ¤ÎÎ©²ÖÅÞ¼ó¤é¤¬¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢NHKÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤ÈµÜ¾ëÁªµó¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿Á°ÅÄÂÀ°ì»á¤é3¿Í¤Ç¤¹¡£Á°ÅÄ»á¤Ïº£Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¡¢Áªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎµÄ°÷¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤òµ­ºÜ¡¢ºîÀ®¤ò¼çÆ³¤·¤¿Î©²Ö»á¤ò´Þ¤á¡¢3¿Í¤ÏÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀçÂæÃÏ¸¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö