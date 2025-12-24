（台南中央社）格安航空会社（LCC）のタイガーエア台湾（台湾虎航）は23日、南部・高雄―熊本線と同・台南―熊本線をそれぞれ就航させた。同社が台南を発着する国際線を運航するのは初めて。台湾の中部・南部市場の開拓、日本市場を深耕する決意の表れだとしている。機内では両路線限定の機内食も販売される。両路線は毎週火曜と金曜にそれぞれ1往復運航する。同社の黄世恵董事長（会長）は高雄からの初便に乗り、熊本空港で開かれ