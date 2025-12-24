元日本代表の播戸竜二氏が、奈良県生駒市のサッカークラブ「IKOMA FC 奈良」の新社長に就任し、都内で記者発表会を行った。現役引退後も多方面で活躍してきた播戸氏が選んだ次なるステージは、愛するサッカーを通じた「地域創生」という大きな挑戦となる。2025シーズンのアストエンジ関西サッカーリーグ1部では、「VELAGO生駒」として活動していたチーム。今回、株式会社SCOグループが新たなオーナーとなり、クラブ運営会社と