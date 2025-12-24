±Ø¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿¿Í¤¬¹²¤Æ¤Æ»±¤ò¤µ¤·¡¢Â­Áá¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£24Æü¸áÁ°9»þ¤ÎÅìµþ±Ø¤Ïµ¤²¹5.7ÅÙ¤È¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢´ØÅì¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤Î´¨¤µ¤äÂç±«¤Ê¤É¡¢ÅÔ¿´¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Î±«¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÃÈµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ßµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤¿¤Î¤¬ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¡£Æ»Ï©ÏÆ¤Ë¤ÏÀã¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÖÆ»¤Ë¤ÏÂç¤­¤Ê¿å¤¿¤Þ¤ê¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âµ¤²¹7.0ÅÙ¤È¡¢11·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤Î°ÛÎã¤Î¹â²¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ò¤±¤¿Àã¤¬¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¾õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â­