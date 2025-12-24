¥í¥·¥¢¼óÅÔ¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç24ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÇúÃÆ¤ÎÇúÈ¯¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù´±¤é¤¬»àË´¤·¤¿/Pavel Bednyakov/AP¡ÊCNN¡Ë¥í¥·¥¢¼óÅÔ¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç24ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÇúÈ¯¤¬È¯À¸¤·¡¢·Ù»¡´±2¿Í¤ÈÊÌ¤Î1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¥í¥·¥¢·³¤Î¾­´±¤¬2ÆüÁ°¤Ë¼ÖÇúÃÆ¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¶á¤¤¡£¥í¥·¥¢Ï¢Ë®ÁÜºº°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢·Ù´±2¿Í¤¬ÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¿ÍÊª¤¬·Ù»¡¼ÖÎ¾¤ÎÉÕ¶á¤ÇÁõÃÖ¤òµ¯Çú¤µ¤»¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ï¢Ë®ÁÜºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡ÖÁÜºº°÷¤ÈË¡°å