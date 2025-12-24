サンタ姿のスタッフと共にそり遊びを楽しむ園児＝２４日、箱根園箱根で雪遊びが楽しめる特設ゲレンデが今年もレジャー施設「箱根園」（箱根町元箱根）にお目見えした。クリスマスイブの２４日に開催されたオープニングセレモニーには、町内の幼稚園に通う園児約４０人が招待され、サンタクロース姿のスタッフと共に白銀の斜面をそりで滑り降りた。同施設では、気温に左右されず雪を造ることができる造雪機を使い、長さ約４０メ